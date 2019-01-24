Встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении на полях Всемирного экономического форума в Давосе может расцениваться как продолжение неофициальных встреч, проведенных ранее в Душанбе и Санкт-Петербурге, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Эта встреча была проведена по инициативе президента Давосского экономического форума Бёрге Бренда. Встреча может расцениваться как продолжение неофициальных встреч, проведенных в рамках саммитов стран СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге. Как вы знаете, процесс переговоров идет на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана», — цитирует его Тренд.

Хикмет Гаджиев добавил, что 16 января этого года в Париже, а также 3 декабря 2018 года в Милане были проведены встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. По его словам, планируется провести встречу глав МИД и в последующий период.

«Встреча в полном формате на уровне глав государств, как правило, организуется сопредседателями Минской группой ОБСЕ», — отметил Гаджиев.

Minval.az