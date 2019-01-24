Армянские сепаратисты в Грузии вновь напомнили о себе. 20 января в селе Бугашен Ахалкалаки (регион Самцхе-Джавахети) состоялось открытие памятника Михаилу Авагяну — соучастнику армянской агрессии против Азербайджана и Ходжалинского геноцида. Местные власти представляли мэр Ахалкалаки Юрик Унанян, председатель Сакребуло Наири Ирицян, а также депутаты парламента Энзел Мкоян и Самвел Манукян. Зато пожаловал чрезвычайный и полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян.

Перечислять политические риски такого шага для Грузии можно долго и подробно. Прошлое, как известно, не выбирают, но во «героев» и «антигероев» в этом прошлом выбрать уже можно. И если такому персонажу, как Михаил Авагян, открывается памятник, это уже наносит удар по взаимоотношениям Грузии с Азербайджаном, ее ключевым экономическим и политическим партнером и еще крупнейшим инвестором в грузинскую экономику. Более того, если соучастнику сепаратистского мятежа в азербайджанском Карабахе ставят памятник, это уже недвусмысленный «месседж» для сепаратистов в других регионах той же Грузии. А это не только находящиеся под российской оккупацией Абхазия и Южная Осетия, а еще и сама Джавахетия, где исподволь подогревается армянский сепаратизм.

А вот тут надо вспомнить предвыборную поездку нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили в эти самые армянонаселенные регионы Грузии. Где она открыто заигрывала с местными националистами и не только обещала восстановить грузинское гражданство местным армянам, которые поторопились выправить себе паспорта граждан Армении, но еще и отпускала язвительные «шпильки» в адрес Саакашвили, который «предоставлял гражданство туркам», а не им. Эти заявления еще по горячим следам вызвали понятное возмущение в Грузии, и не только в «азербайджанских» районах. Да, госпоже Зурабишвили удалось «вытянуть» второй тур, в том числе за счет открытого давления на сторонников Вашадзе и завуалированного подкупа избирателей в виде обещания простить банковские кредиты. Только вот, похоже, не учла, что армянские сепаратисты в Джавахети — это не самая подходящая публика для заигрывания. Есть, конечно, личности и политические силы, которые могут оценить широкий жест и ответить на него столь же широким жестом, но, к сожалению, это правило работает не во всех случаях. Армянские же лидеры Джавахети явно относятся к той категории, о которой на бытовом уровне говорят «протяни руку — сядут на голову». Потому как выборы прошли, а сепаратистские настроения остались. Если Зурабишвили об этом знала, то «безответстенность» — самая мягкая характеристика ее предвыборных шоу. Если не знала, то это уже вопрос к ее компетентности.

И да, еще одно обстоятельство. Еще с тех времен, когда в Джавахети находилась российская военная база, местный армянский сепаратизм открыто потренируется Москвой. Сепаратизм армян в Джавахети — из числа тех проблем, которые грузинским властям придется решать самим.

Нурани

Minval.az