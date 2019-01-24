««Несмотря на утверждения, что детали не обсуждаются, мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что если нет конкретного предмета для разговора, то говорить не о чем. В последние месяцы этот процесс – встречи, которые длятся часами – показывают, что идут серьезные обсуждения, идет «торг» вокруг конкретного проекта, он на столе переговоров», – заявил в беседе с «168 Жам» проармянский российский публицист и политолог Станислав Тарасов, касаясь состоявшейся в Давосе встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

«Бросается в глаза, что Алиев был очень радостным, а Пашинян подавленным, поскольку Алиев выигрывает эту партию, поскольку Пашинян говорил о том, что Карабах должен стать стороной переговоров, однако никакого шага в этом направлении не сделано. В настоящее время они говорят о механизмах доверия.

Любой серьезный, грамотный конфликтолог может объяснить вам это, даже студент второго курса факультета международных отношений может сказать, что в процессе разрешения конфликтов стороны начинают говорить о разработке механизмов доверия, говорить о мире только тогда, когда уже прошли определенные этапы, то есть, это происходит на третьем или четвертом этапе, когда предыдущие этапы уже преодолены.

Сейчас они озвучивают третий-четвертый этапы, а первые этапы не уточняют. Армянские политологи и эксперты романтики, если считают, что без Карабаха ничего не может решится. Как видите, решается», – отметил он.

Тарасов также заявил, что в июне Пашинян и Алиев подпишут соглашение по Карабаху, в котором армянская сторона посредством непрямых компромиссов вынуждена будет вернуть несколько оккупированных азербайджанских районов.

За этим, по словам политолога, последует то, что «турецкий парламент вернется к армяно-турецким протоколам и ратифицирует их, дипломатические отношения восстановятся, появится пакетный проект урегулирования и «воля товарища Пашиняна исполнится»».

«Азербайджан заявляет, что ему необходимо вернуть часть районов, он открыто говорит об этом, но что собирается делать Армения – непонятно, армянская сторона молчит, но если бы армянская сторона не говорила бы с азербайджанской стороной об этом, Алиев никогда не общался бы с Пашиняном таким образом, а угрожал бы войной и говорил бы на языке ультиматумов», – сказал Тарасов.

Minval.az