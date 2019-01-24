«Надеяться на то, что с переговорщиком Никол Пашиняном Баку будет легче, чем с представителем «карабахского клана» Сержем Саргсяном, было бы наивно».

Об этом Minval.az сообщил российский политолог Григорий Трофимчук, комментируя итоги встречи лидеров Азербайджана и Армении в Давосе.

По его мнению, азербайджанские наблюдатели слишком оптимистично оценивают две последние, и почти случайные, встречи между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

«Первая такая, напомню, прошла на фоне саммита СНГ в Таджикистане. Сейчас, в Давосе, азербайджано-армянский контакт так же прошёл в кулуарах экономического форума. На таких встречах по определению ничего решить нельзя. При этом надо отметить, что Баку использует все возможности для продолжения диалога уже с представителями новой армянской власти, а встреча в Давосе на высшем уровне – первая после выборов в парламент Армении», — отметил политолог.

При этом Г.Трофимчук напомнил, что Пашинян с самого начала активно занимался Карабахом и уже успел выдвинуть по этому поводу в адрес Азербайджана жёсткие требования, которых не было при Серже Саргсяне.

«Я уже как-то отмечал, что чрезвычайно долгие и бесплодные переговоры по Карабаху можно поставить, в неформальном рейтинге, на второе место после переговоров по Южным Курилам.

Встреча Алиев-Пашинян в Давосе не могла быть никаким «сюрпризом» для Минской группы ОБСЕ, так как незадолго до этого встречались министры иностранных дел двух стран, где и были обговорены соответствующие договорённости.

Тайны здесь тоже быть не могло. Тем более, здесь не при чём Россия, так как Давос с некоторых пор находится на периферии её экономической, и уж тем более политической активности. Я бы также обратил внимание на выражение лица Никола Пашиняна на широко разошедшейся официальной фотографии двух лидеров. Такое ощущение, что его на эту встречу чуть ли не затащили, оторвав от других, более важных дел.

Встречи на этом уровне между Баку и Ереваном могут происходить и дальше, но территории Азербайджану при этом никто отдавать не собирается. А так – что же, встречаться, конечно, можно, это никто не запрещает», — резюмировал Г.Трофимчук.

Minval.az