Голливуд накрыла волна резонансных обвинений и скандалов. Так, на этот раз в эпицентре секс-скандала оказался талантливый голливудский режиссер Брайан Сингер, который работал над созданием фильма «Богемная рапсодия». Четверо мужчин заявили, что стали жертвами его сексуального насилия, пишет The Guardian.

Некоторые из авторов обвинений утверждали, что имели интимные отношения с режиссером, когда им еще не было 18 лет. Так, вероятная жертва насилия Виктор Вальдовинос рассказал, что якобы Брайан Сингер его изнасиловал еще в 1998 году. Тогда 13-летний парень участвовал в съемках фильма «Способный ученик». Режиссер напал на Виктора в гримерке. Кроме этого, еще один человек по имени Бен признался, что имел оральный секс с Сингером, когда ему было 17 – 18 лет.

А вот другие жертвы сексуального насилия не хотели разглашать свои настоящие имена, поэтому выбрали псевдонимы. Эти люди вспомнили, что имели интимные отношения с режиссером, когда им было 17 и 15 лет. По их словам, Брайан Сингер знал, что ребята несовершеннолетние, поэтому сознательно пошел на нарушение закона.

В данный момент режиссер не комментирует обвинения. По информации СМИ, он уже обратился к своим юристам, чтобы уладить скандал.

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