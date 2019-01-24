Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия страны не признаёт президентства спикера парламента Хуана Гуаидо.

«Солдаты родины не принимают президента, навязанного в тени тёмных интересов и самопровозглашённого вне закона. Национальные боливарианские вооружённые силы защищают Конституцию и являются гарантом национального суверенитета», — написал он в Twitter.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил США в намерении совершить госпереворот в стране, попытке поставить во власть «марионетку в своих интересах».

Minval.az