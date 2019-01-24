Около 16 человек погибли в ходе столкновений во время антиправительственных протестов в Венесуэле, сообщает El Pitazo.

Столкновения протестующих с силовиками сопровождались человеческими жертвами в штатах Амасонас, Баринас, Боливар, Португеса и Тачира, а также в столице страны Каракасе.

23 января председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. Президент США Дональд Трамп объявил, что Гуайдо является президентом Венесуэлы. В его поддержку также выступило несколько латиноамериканских стран.

Мадуро обвинил США в попытке совершить в Венесуэле госпереворот и разорвал с ними дипломатические отношения.

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