Сердце 37-летней модели Адрианы Лимы, бывшего «ангела» Victoria’s Secret, снова свободно! Бразильская манекенщица рассталась с 36-летним возлюбленным, турецким писателем Метином Хара. Их роман начался в июле 2017 года: после того как папарацци несколько раз заставали влюбленных за поцелуями, модель наконец подтвердила, что встречается с Хара.

«Я ждала Метина 35 лет. Мы будем держаться за руки и проживать нашу новую жизнь», — делилась тогда Адриана.

Что стало причиной разрыва модели и писателя, пока неизвестно.

Minval.az