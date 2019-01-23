Практика произвольного нанесения Израилем силовых ударов по Сирии должна быть исключена. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передаёт ТАСС.

В ночь на 21 января израильские военные совершили несколько авиаударов по иранскому подразделению в Сирии.

В армии Израиля тогда объяснили, что она наносит удары по целям иранского подразделения «Аль-Кудс».

«Практика произвольного нанесения силовых ударов по территории суверенного государства, в данном случае речь идёт о Сирии, должна быть исключена», — заявила Мария Захарова, комментируя удары еврейского государства по арабской республике.

Она отметила, что нагнетание атмосферы вражды в регионе не отвечает долгосрочным национальным интересам ни одной из ближневосточных стран, включая Израиль. Дипломат добавила, что нельзя допустить, «чтобы настрадавшаяся за долгие годы вооружённого конфликта Сирия превратилась в арену сведения геополитических счётов».

Также официальный представитель российского МИД призвала задуматься над возможными последствиями провоцирования нового витка хаоса на Ближнем Востоке.

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