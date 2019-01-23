Пожар на двух танзанийских танкерах в Черном море начался после того, как один из них не пустили в российский порт из-за санкций США и им пришлось перегружать топливо в открытом море. Об этом 23 января сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Maestro хотел зайти в порт Темрюк на Кубани. По словам источников агентства, компания «Мактрен-Нафта», которая управляет терминалом по перевалке сжиженного газа в этом порту, запретила танкеру швартоваться, опасаясь американских санкций.

Минфин США добавил Maestro и Candy (который раньше назывался Venice) в санкционный список в ноябре 2018 года. По мнению ведомства, именно эти танкеры использовались в 2016-2018 годах, чтобы поставить топливо сирийскому правительству.

Пожар на танкерах произошел 22 января в Черном море у входа в Керченский пролив. На борту обоих судов были 32 человека, граждане Индии и Турции. Спасатели смогли помочь 12 морякам, которых доставили в Керчь. Удалось найти десять тел погибших. Остальные считаются пропавшими без вести.

Minval.az