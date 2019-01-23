Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Давосе с президентом и генеральным директором компании “The Boston Consulting Group” Ричем Лессером, сообщает пресс-службу главы государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Давосе с президентом и генеральным директором компании “The Boston Consulting Group” Ричем Лессером, сообщает пресс-службу главы государства.
Дата: 2019/01/23 12:25
Раздел: Новость
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