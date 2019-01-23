Неверно думать, будто США и Россия обречены на соперничество, как это было во времена холодной войны, однако для прогресса в отношениях двух стран Москве необходимо изменить свое поведение. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео, выступая по телемосту перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Цитаты с выступления госсекретаря США приводит France 24.

«Это не тот случай, когда мы обречены на соперничество, как во времена холодной войны», — заявил Помпео.

По его словам, Вашингтон понимает, что Москва также обладает ядерным оружием. США считают необходимым вести переговоры с Россией, чтобы предотвратить его распространение и другие риски, которые влечет за собой статус ядерных держав.

Однако, отметил Помпео, диалог продвигается тяжело, так как Москва «ведет себя не так, как страна, которая хочет быть частью мирового сообщества». В качестве примера таких действий он указал присоединение Крыма к России, поддержку «повстанцев» на юго-востоке Украины, а также попытки вмешаться в выборы в США. «Мы надеемся, что они вернутся к правильному курсу, к действиям, которые приведут их на путь верховенства закона, порядка и свободы», — сказал глава внешнеполитического ведомства США.

«Если они сделают это, я уверен, что две наши страны смогут процветать и развиваться бок о бок», — добавил он.

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