Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) должен пройти хорошо. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Reuters.

«Я забочусь, чтобы наш развод с Великобританией прошел хорошо», — отметила глава немецкого правительства. По ее словам, это необходимо для продолжения тесного сотрудничества в таких важных сферах, как оборона, внутренняя безопасность, борьба с терроризмом, торговля, а также в исследовательских проектах.

Канцлер также обратила внимание, что британцы всегда говорили о желании быть независимыми и не особо оценили, когда отношения с Европой углубились, сообщает РИА Новости. Меркель указала, что Соединенное Королевство не входило в зону евро и зону свободного перемещения, а также вело свою политику. «Отношение Великобритании к Европе всегда было очень непостоянным», — добавила она.

Minval.az