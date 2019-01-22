Российская балерина Анастасия Волочкова на презентации своей книги призналась журналистам, что скоро выходит замуж. Второй раз.

Как пишет РЕН ТВ, имя своего избранника она по-прежнему скрывает, намекая лишь о том, что человек он непубличный. Когда именно будет торжество, она не уточнила.

А.Волочкова рассказала, что будущий жених прилетал на пять дней на Мальдивы, а потом встретил ее в Москве с букетом белых роз и шампанским со льдом в машине.

На Новый год мужчина подарил ей кольцо с рубином и бриллиантами.

Однако свой День рождения 20 января она отметила в компании дочери и бывшего мужа.

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