17-летний Мэддокс, до недавнего времени беспрекословно подчинявшийся своей приемной матери Анджелине Джоли, заявил, что хочет сам выбирать, как ему жить дальше. С тем, что он будет делать конкретно, молодому человеку ещё предстоит определиться. Но Мэддокс точно уверен: он хочет покинуть Америку, чтобы быть как можно дальше от постоянно ссорящихся родителей. Об этом поведал изданию Radar online один из приятелей Мэддокса.

Джоли, которая обожает своего старшего сына, давно разработала план, как, по её мнению, Мэддоксу следует жить дальше. Она даже и мысли не допускала, что он откажется подчиняться. По замыслу Анджелины, Мэддокс должен был оставаться в её доме вплоть до окончания школы – его выпускной состоится этой весной. А после этого — отправиться в колледж, расположенный как можно ближе к её дому. Но Мэддокс внезапно заявил, что хочет покинуть семейное гнездо еще до окончания школы. А после этого сразил мать, заявив, что он не уверен, хочет ли вообще учиться в колледже. Зато, как сообщил молодой человек, он уже решил, что хочет отправиться в продолжительное путешествие по миру. И поскольку в августе этого года ему исполнится 18 лет, Джоли никак не сможет ему в этом помешать…

С чем конкретно связано внезапное изменение планов Мэддокса, не известно. Возможно, он просто ужасно устал от постоянных разборок Анджелины и Брэда Питта в ходе их все еще тянущегося бракоразводного процесса. Поначалу Мэддокс решительно встал на сторону матери, но со временем понял, что в распаде их семьи виноват не только отец. И теперь он хочет дистанцироваться от обоих родителей.

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