«Что они сделали для решения карабахской проблемы, которая для Азербайджана важнее, чем «мехманы гусейновы»?»

За принятие Европарламентом «Срочной резолюции по Мехману Гусейнову» стоят ненавидящие Азербайджан, азербайджанский народ, поддерживающие армянских оккупантов силы, которым не нравится независимая внешняя политика официального Баку.

Об этом Minval.az заявил депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде.

«Эти силы забыли о том, что сейчас не 90 –е годы прошлого столетия, а 21 век. Азербайджан крепко стоит на ногах, и их потуги нас не беспокоят. Одним из инициаторов принятия этого документа является Франция. Пусть лучше каждую субботу и воскресения те же члены Европарламента выйдут и посмотрят, что творится в Париже.

Одним из требований к правительству Азербайджана является «обеспечить возможность деятельности независимых групп гражданского общества, отменить законы, ограничивающие их деятельность, разморозить банковские счета, дать им доступ к иностранному финансированию». Для чего? Чтобы в очередной стране была осуществлена еще одна «цветная революция»?

Знаете, что это мне напоминает? В фильме «Мешади Ибад» группа вооруженных гочу исполняют песню «Ey kimsən orda, aç qapını! Aç qapını, gələk səni öldürək!» («Эй, кто это там? Открой дверь, мы придем и убьем тебя»)». Вы когда-нибудь слышали, чтобы Евросоюз или Европарламент решил хотя бы одну проблему? Что они сделали для решения карабахской проблемы, которая для Азербайджана важнее, чем «мехманы гусейновы»?

Тоже самое можно сказать и в связи с обвинениями России в адрес Азербайджана, о том, что мы не впускаем в страну граждан этой страны из числа этнических армян. В этом случае, почему они не обсуждают с официальным Ереваном вопрос освобождения гражданина России Дильгама Аскерова, который находится в плену у армянских оккупантов? Так что везде «двойные стандарты»», — заключил А.Ализаде.

Бахтияр Сафаров

Minval.az