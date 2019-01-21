Армия обороны Израиля опубликовала у себя в Twitter видео с управляемой ракеты, на котором запечатлено ее попадание в комплекс противоракетной обороны «Панцирь-С1» cирийских вооруженных сил.

В комментарии ведомства говорится, что удар по системам ПВО был нанесен в ответ на попытку атаковать самолеты израильских ВВС во время их налета на иранские военные объекты в Сирии.

Подчеркивается, что Израиль предостерегал Сирию от ответных действий, но они тем не менее последовали: системы ПВО выпустили ракеты по израильским истребителям F-16.

Также сообщается, что система противоракетной защиты Израиля «Железный купол» перехватила ракетный удар по Голанским высотам на границе с Сирией. По информации ведомства, ракету выпустили иранские подразделения «Аль-Кудс», чьи военные объекты были целью израильских авиаударов.

Minval.az