ВВС Израиля в ночь на понедельник, 21 января, нанесли массированный воздушный удар по Дамаску управляемыми ракетами с воздуха и с земли. Об этом израильская армия сообщила в Тwitter.

В распространенном коммюнике говорится, что армия обороны Израиля нанесла удары по целям иранских сил Аль-Кудс на сирийской территории. Израильские военные предостерегли ВС Сирии «от попыток нанести урон израильской территории или силам».

По информации агентства SANA, сирийские комплексы ПВО перехватили большую часть израильских управляемых ракет.

Minval.az