В число десяти наиболее популярных на Западе советских фильмов вошли шесть фильмов Андрея Тарковского. Об этом пишет IMDB.

Составленный рейтинг был приурочен к годовщине выхода на экраны фильма «Броненосец «Потемкин»» Сергея Эйзенштейна, «навсегда изменившего восприятие кино» и ставшего примером для других режиссеров.

На первом месте списка — фильм Тарковского «Сталкер», на второй строчке — военная драма «Иди и смотри» Элема Климова. Третье место — у «Соляриса» Тарковского.

В десятке также оказались фильмы Тарковского «Андрей Рублев», «Зеркало», «Жертвоприношение» и «Ностальгия». Зрители отметили также «Иронию Судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова и «Войну и мир» Сергея Бондарчука.

«Броненосец «Потемкин»» замкнул рейтинг.

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