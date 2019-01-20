Майли Сайрус, которая недавно вышла замуж за своего давнего бойфренда Лиама Хемсворта, разразилась гневным постом в социальной сети. На днях зарубежные СМИ опубликовали новость, что молодожены в этом году станут родителями. Якобы Майли беременна и именно этим объясняется их скорая свадьба, которая состоялась дома у «новоиспеченных» супругов в декабре.

«Я не нахожусь в ожидании появления яйца на свет, — сообщила Сайрус. — Но отлично, что вы за нас так рады. Мы тоже рады за вас! Мы взволнованы новой главой нашей жизни. А теперь, пожалуйста, оставьте меня в покое и вернитесь к тому, чтобы продолжать пялиться на яйцо!»

Майли имеет в виду крайне интересную историю. Дело в том, что 4 января некие люди создали аккаунт в сети Instagram и опубликовали в нем одну-единственную картинку — куриное яйцо на белом фоне. «Давайте поставим мировой рекорд вместе и соберем максимальное количество «лайков»!» — гласит подпись под фото.

Создатели аккаунта с яйцом сообщили, что блог ведет курица Генриетта из британской деревни. Она отказалась от интервью, но сообщила, что яйцо носит имя Юджин.

Minval.az