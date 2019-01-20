55-летний Брэд Питт все же нашел свою новую любовь после скандального крушения брака с Анджелиной Джоли. Как стало известно, актер начал встречаться с 43-летней Шарлиз Терон. Об этом сообщило популярное издание The Sun.

Свидетелями ухаживания Питта за Терон стали на днях гости вечеринки, последовавшей за очередной кинопремьерой, состоявшейся в Chateu Marmont в Западном Голливуде. Брэд и Шарлиз уединились в дальнем углу бара и там вели себя достаточно откровенно, не пытаясь скрывать своих чувств. Питт все время обнимал Терон — то за плечи, то за талию, шептал ей что-то на ухо… Шарлиз явно не возражала против его поведения. Более того, когда они вдвоем покидали мероприятие, оба выглядели совершенно счастливыми.

Как рассказал источник, близко знакомый с Питтом, пара начала встречаться около месяца назад. А познакомил Брэда и Шарлиз, по иронии судьбы, Шон Пенн, бывший бойфренд Терон, за которого актриса в свое время чуть не вышла замуж. Шон и Шарлиз встречались два года и были официально помолвлены. Более того они уже готовились к бракосочетанию, когда Шарлиз внезапно отменила свадьбу. Так что двоих своих приемных детей — Огаст и Джексона — она воспитывает сейчас одна.

Что же касается Питта, то для него роман с Терон стал всего вторым за почти два с половиной года, пролетевших с момента объявления о его разводе с Джоли. В первый раз Брэд позволил себе поухаживать за кем-либо весной прошлого года, когда у него завязали романтические отношения с красавицей-израилитянкой Нери Оксман. Впрочем, его флирт с Оксман оказался недолгим. Как утверждали сплетники, инициатором разрыва отношений стала Нери, которой не понравилось возникшее из-за Брэда чрезмерное внимание СМИ к ее персоне.

Minval.az