Три человека спасены, еще 117 числятся пропавшими без вести при крушении судна с мигрантами в Средиземном море у берегов Ливии.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо.

«По словам спасенных, на борту находилось 120 мигрантов. Таким образом, число пропавших без вести составляет 117 человек, среди них десять женщин и два ребенка», — написал ди Джакомо в Twitter.

Многие из мигрантов, находившихся на борту судна, являются выходцами из Западной Африки. Выжившие отмечают, что около 40 человек — граждане Судана.

Крушение произошло в пятницу приблизительно в 80 километрах от побережья Ливии.

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