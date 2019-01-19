Эсминец военно-морских сил США Donald Cook направляется в Черное море через пролив Дарданеллы.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы шестого флота ВМС США.

Donald Cook начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении 19 января, он идет в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море, укрепления стабильности и совместной готовности с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в заявлении.

«США продолжат оказывать поддержку нашим союзникам и партнерам, общим интересам в регионе и стабильности на море», — подчеркивается в сообщении шестого флота ВМС США.

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