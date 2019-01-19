Власти курортного острова Бали намерены ввести налог для иностранных туристов в размере 10 долларов. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на представителей местной администрации.

Предполагается, что вырученные с путешественников средства пойдут на финансирование программ по сохранению окружающей среды и балийской культуры.

Газета уточняет, что в 2017 году остров посетили 5,7 миллиона человек, большинство туристов приезжали из Китая и Австралии. В 2018 году туристический поток увеличился до 6 миллионов человек.

Как именно будет взиматься налог, пока не решено, вероятнее всего, его включат в стоимость авиабилетов или будут собирать на специальных стойках в аэропорту.

Minval.az