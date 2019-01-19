Украинский шоумен Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде» рассказал, что президент Украины Пётр Порошенко приглашал его на встречу в декабре 2018 года.

По словам Зеленского, его пригласили в администрацию президента Украины по инициативе Порошенко, чтобы спросить, будет ли он выдвигать свою кандидатуру в ходе выборов главы государства.

В ответ Зеленский заявил, что он «думает».

«Ну а что я должен был сказать? Это правда, я думаю. Он (Порошенко) объяснил сложную ситуацию в стране, что он старается. А вы, мол, так шутите, а я стараюсь», — заявил Зеленский.

Шоумен добавил, что он рассказал Порошенко, что это юмор, отражающий ситуацию в обществе.

Minval.az