Американский актер Роберт Де Ниро назвал идею президента США Донльда Трампа о строительстве стены на американо-мексиканской границе глупой и призвал «избавиться» от американского лидера. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, требовать строительства стены Трампа заставляет его огромное эго.

«Стена, это глупо, это глупо, глупо», — сказал Де Ниро.

Он также назвал «хорошим» вопрос о том, что не так с Трампом, и в ответ призвал избавиться от него.

«Мы должны избавиться от него. Мы, американцы, должны избавиться от него», — добавил Де Ниро.

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