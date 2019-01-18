Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва сообщила, что сделка о работе над продолжением «Малыша и Карлсона» может состояться уже в ближайшее время. В настоящий момент компания находится на финальном этапе переговоров, пишет «Лайф».

Кинокомпания ведёт переговоры с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен, на чьих произведениях основаны мультфильмы. Про вероятное продолжение стало известно ещё в конце 2017 года — «Союзмультфильм» и семья Линдгрен собираются софинансировать проект.

Напомним, первые две экранизации детских книг шведской писательницы («Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся») вышли в 1968 и 1970 годах.

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