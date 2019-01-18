Требование США уничтожить ракету 9М729 — это предлог к выходу из договора РСМД, заявление США о выходе из договора не является приглашением к диалогу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы выступаем, чтобы была полная транспарентность в том, как Россия соблюдает ДРСМД и как США соблюдают этот договор. Ровно об этом мы хотели говорить 15 января в Женеве. Нам достаточно грубо было в этом отказано, и был выдвинут ультиматум, согласно которому сами мы можем решить судьбу договора и нам всего-то нужно уничтожить все виды ракеты, все оборудование, связанное с ней, и пусковые установки и обеспечить регулярный приезд американских контролеров раз в три месяца, чтобы они все смотрели», — цитирует «Интерфакс» слова С.Лаврова, сказанные им на пресс-конференции.

«Изначально все это было задумано, чтобы создать предлог для выхода из договора», — отметил министр.

«Я не открою большой тайны о том, что когда президент Трамп объявил о выходе из договора, нам американские коллеги, специалисты в сфере контроля над вооружениями, объявили, что это решение окончательное и бесповоротное и заявление о том, что заявление о том, что США выйдут из ДРСМД не является приглашением к диалогу», — пояснил С.Лавров.

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