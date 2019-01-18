«Распоряжение господина президента не обсуждается. Еще раз благодарим господина президента. Глава государства лучше всех все знает».

Об этом Modern.az заявил уволенный распоряжением главы государства от 15 января 2019 года с должности председателя ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» Ариф Алышанов.

А.Алышанов также поделился мнением о журналисте Ровшане Мамедове, который исполняет обязанности председателя AzTV:

«Мы еще раз благодарим главу государства за то, что он оказал доверие Ровшану Мамедову. Ровшан очень воспитанный, способный, политически подкованный журналист. Благодарим господина президента за то, что он назначил на эту должность человека из нашего коллектива».

А.Алышанов также ответил на вопрос, останется ли он исполнять какую-либо должность в AzTV:

«Если я покинул должность как председатель, то не могу там остаться. Я экономист, продолжу свою деятельность в этом направлении.

Minval.az