На прошлой неделе в министерстве обороны Армении состоялся ряд закрытых консультаций, на которых обсуждались чрезмерно важные вопросы, касающиеся не только армянских гуманитарных и миротворческих миссий и корпусов, но и конкретных вопросов. Об этом 18 января написала ереванская газета «Иратес».

Издание отмечает, один из обсуждаемых вопросов – «не исключающаяся весной, в апреле-мае, возможность нападения Азербайджана, вплоть до локальных и даже тотальных военных действий, а также потенциал армянской армии противостоять им».

О предполагаемом «нападении» Азербайджана весной текущего года с целью освобождения оккупированных территорий ранее в Армении заявляли военный эксперт Ван Амбарцумян и председатель партии «Страна абрикоса» Заруи Постанджян.

В четверг, 17 января, Минобороны Армении заявило, что возводит артиллерийские склады возле границы с Азербайджаном. «Наличие складов позволяет сократить время поставок боеприпасов, создавая более благоприятные условия для ведения боя», — говорилось в релизе оборонного ведомства Армении.

Minval.az