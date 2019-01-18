В посольство Азербайджана в Москве не поступало никакой ноты из министерства иностранных дел России. Об этом заявили в дипмиссии Азербайджана в России.

«Нота не предъявлена. Поступила памятка информационного характера, которая не считается официальной дипломатической перепиской. Это просьба информационного характера, чтобы граждане России армянского происхождения в будущем не сталкивались с искусственными препятствиями в аэропортах и других погранично-пропускных пунктах Азербайджана», — сказали в посольстве агентству Репорт.

Minval.az