Режиссёр Квентин Тарантино стал кинокритиком. На сайте своего кинотеатра New Beverly Cinema он написал рецензию на ленту «Лорды из Фэтбуша» с Сильвестром Сталлоне и Ричардом Гиром.

Фильм был снят в 1974 году. Лента Мартина Дэвидсона и Стивена Верона рассказывает о послевоенной рабочей молодёжи. Автору «Криминального чтива» фильм пришёлся по душе. Тарантино назвал ленту хитом и добрым воспоминанием о старой киноэпохе. Также он похвалил рекламный джингл «Лордов из Фэтбуша», который, по его словам, напевает до сих пор.

Напомним, в 2019 году выходит девятый по счёту фильм Тарантино — «Однажды в Голливуде». После десятой ленты он намерен завершить кинокарьеру.

Minval.az