Насыщенная программа выступлений Анны Нетребко не мешает ей сочетать плотный график работы с семей. Как пишет BIMRU, недавно после выступления в Метрополитен-Опере в Нью-Йорке она прогулялась в компании Юсифа Эйвазова и сына Тияго по Бродвею.

Они прогулялись по Times Square, после чего посетили бродвейскую постановку мюзикла «Алладин».

Снимки с прогулки появились в Instagram. На фото видно, что они выбрали не обычные наряды. Одежда Анны сочетала в себе экстравагантную кофту с удобными брюками, расшитыми пайетками. На Юсифе были молодежные джинсы, кроссовки и объемная кофта с шарфом, а сына они облачили в озорного стиля брюки с мордашками животного.

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