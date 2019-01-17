Самый пожилой в Японии шимпанзе умер на этой неделе в зоопарке города Кобэ, где он провел больше 60 лет. Примат по имени Джонни был любимцем местных жителей на протяжении многих десятилетий, передает ТАСС.

По данным администрации зоопарка Одзи, где обитал Джонни, млекопитающее, которому было 69 лет, умерло по естественным причинам, от старости. У него возникли проблемы со здоровьем еще в 2017 году. Тогда Джонни переселили в отдельную клетку, чтобы другие приматы его не тревожили. Шимпанзе прибыл в Японию из Африки в 1955 году. За годы своей жизни в зоопарке Джонни девять раз становился отцом. Первый детеныш у него родился в 1963 году. Примечательно, что он стал первым шимпанзе, рожденным и выращенным в Японии в искусственной среде зоологического сада.

«Средняя продолжительность жизни шимпанзе составляет от 40 до 50 лет, поэтому Джонни прожил очень длинную, и мы надеемся, что счастливую жизнь», — отметили в зоопарке Одзи.

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