Nike представила кроссовки Nike Adapt BB с умной системой шнуровки FitAdapt, которую можно будет регулировать через приложение для смартфона. Сообщение об этом появилось на сайте компании, передает RTVİ.
В компании рассказали, что новая модель разработана специально для баскетболистов. За одну игру им может понадобиться зафиксировать ногу в кроссовках сильнее или наоборот ослабить.
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Here’s your first official look at the @nike Adapt BB. The power-lacing smart shoe is designed to provide a customized fit for every basketball player. Releasing NBA All-Star weekend for $350. Let us know your first thoughts and head to @highsnobietysneakers’ IG Live to see the shoes in action. 📸: @bryanluna.co for Highsnobiety
Как только спортсмен наденет кроссовку, система почувствует необходимое натяжение, чтобы нога плотно удерживалась в обуви. Затем с помощью специального приложения или с помощью кнопок на подошве баскетболист сможет сам регулировать интенсивность шнуровки на разных участках кроссовки. По словам производителя, умные шнурки настолько же прочные, что и парашютный шнур.
После механических тестов Nike пригласила известных спортсменов протестировать обувь на тренировках.