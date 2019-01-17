Nike представила кроссовки Nike Adapt BB с умной системой шнуровки FitAdapt, которую можно будет регулировать через приложение для смартфона. Сообщение об этом появилось на сайте компании, передает RTVİ.

В компании рассказали, что новая модель разработана специально для баскетболистов. За одну игру им может понадобиться зафиксировать ногу в кроссовках сильнее или наоборот ослабить.

Как только спортсмен наденет кроссовку, система почувствует необходимое натяжение, чтобы нога плотно удерживалась в обуви. Затем с помощью специального приложения или с помощью кнопок на подошве баскетболист сможет сам регулировать интенсивность шнуровки на разных участках кроссовки. По словам производителя, умные шнурки настолько же прочные, что и парашютный шнур.

После механических тестов Nike пригласила известных спортсменов протестировать обувь на тренировках.

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