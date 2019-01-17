Премьер-министр Британии Тереза Мэй выдержала голосование о доверии в палате общин. Недоверие главе правительства выразили 306 депутатов, против отставки кабинета высказались 325 законодателей, сообщает «Свобода».

С инициативой выдвинуть Терезе Мэй вотум недоверия выступил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Об этом он объявил во вторник – сразу же после обсуждения в парламенте предложенного Терезой Мэй соглашения о выходе Британии из Евросоюза. Депутаты не поддержали инициативу премьера: против сделки с Брюсселем высказались 432 депутата, за документ проголосовали 202 законодателя.

Прошедшее во вторник голосование стало самым крупным поражением премьера Великобритании в парламенте за последние 95 лет. Тереза Мэй пыталась убедить депутатов дать шанс соглашению, которого ее правительство добилось после многомесячных переговоров с Европейским союзом.

Ожидается, что в четверг Тереза Мэй начнет консультации с лидерами парламентских фракций – о возможных условиях «плана Б» по выходу из ЕС, который потом можно будет предложить Брюсселю. В понедельник, 21 января, может состояться голосование по новой стратегии Брекзита.

Minval.az