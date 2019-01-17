Наверняка многие из вас мечтают побывать в далекой Австралии, но не все знают, что практически любое животное там готово вас убить. Да-да, не удивляйтесь: века эволюции превратили Зеленый континент в дом для огромного числа жутких, ядовитых и смертоносных машин убийства. «Вокруг света» рассказывает о пяти самых опасных животных Австралии и желает вам никогда с ними не встречаться.

Большая белая акула

Все знают о плохой репутации Австралии относительно числа нападений акул на людей. Именно здесь можно встретить «большую тройку» этих морских хищников: тигровую, бычью и, конечно же, большую белую акулу.



Широкая пасть, зубы в несколько рядов, огромные размеры — большая белая акула неспроста получила прозвище «белая смерть»

Однако стоит помнить, что по сравнению с другими животными акулы нападают без повода крайне редко. Автор легендарного романа «Челюсти» Питер Бенчли, который создал прообраз акулы-убийцы из одноименного фильма ужасов, позже признал свое произведение большой ошибкой. После изучения поведения этих животных он встал на их защиту. Сегодня многие виды акул, в том числе большая белая, находятся на грани исчезновения.

Кубомедуза

Кубомедузы — это более 20 видов опасных для человека медуз, самой ядовитой из которых считается морская оса. Она же является самым смертоносным животным, живущим в море: яда одной особи осы достаточно, чтобы убить 60 человек.



Такие предупредительные знаки встречают отдыхающих на большинстве пляжей Австралии практически круглый год

После встречи с такой кубомезудой в самых тяжелых случаях человек умирает уже через пять минут. Чуть менее известной угрозой является крохотная медуза ируканджи — ее размер всего 5 мм, но ее яд мощнее яда кобры в 100 раз.

Несмотря на то что на пляжах в Австралии натягивают специальные сети для защиты от кубомедуз, люди получают смертельные ожоги почти каждый год.

Гребнистый крокодил

Гребнистый, или морской, крокодил — крупнейшая в мире рептилия. Самые большие особи достигают длины 8 метров и весят около 2 тонн. Помимо размера, эти животные имеют огромную силу, в частности самый мощный на планете захват челюстей.



Самый большой, самый быстрый, самый агрессивный и самый опасный крокодил в мире. Его боятся даже акулы

Морские крокодилы развивают невероятную скорость в воде — 27 км/ч, так что они способны преодолеть любую дистанцию в три раза быстрее даже самого проворного олимпийского чемпиона по плаванию.

Наконец, гребнистые крокодилы обитают не только в реках и болотах, но и в соленой морской воде, а значит, вероятность встречи с ними в этой части света, особенно на севере Австралии, невероятно высока.

Сиднейский воронковый паук

В Австралии обитает огромное количество страшных огромных ядовитых пауков, но самым опасным среди них считается сиднейский воронковый паук. Он известен длинными острыми клыками (больше, чем у кобры) и способен прокусить не только кожу, но и ноготь человека.



Темный окрас сиднейского воронкового паука дополняет образ идеального убийцы

При атаке паук наносит сразу несколько укусов, впрыскивая яд. И пусть с 1980-х годов в Австралии найдено и широко используется противоядие, в тяжелых случаях умереть от укуса сиднейского воронкового можно за 15 минут.

Помимо него, в состояние шока арахнофобов и не только могут привести обитающие на Зеленом континенте пауки-скакуны (это те, у которых по восемь глаз в три ряда), 30-сантиметровые крабовые пауки (пауки-охотники) и австралийские тарантулы.

Тайпан Маккоя

В Австралии живет наибольшее в мире число ядовитых змей, и встретить их тут можно не только в джунглях, но и в черте города. Какой вид является самым опасным, сказать сложно, ведь исследователи приводят сразу несколько вариантов.

Например, наиболее распространена на континенте сетчатая коричневая змея — именно ее укусы регистрируются медиками чаще всего. Несмотря на средние размеры — около 2 метров, — эта змея очень агрессивна и нападает в любое время суток.



Тайпан Маккоя известен также как внутриматериковый или пустынный тайпан

Впрочем, самым смертоносным среди ползучих гадов Австралии считается тайпан Маккоя — наиболее ядовитая из всех сухопутных змей в мире. Яд одной особи тайпана способен убить 100 человек или более 200 тысяч грызунов, а полулетальная доза его яда примерно в 150 раз сильнее, чем у кобры. При этом вид наименее агрессивен, и случаи нападений тайпанов на людей зарегистрированы в основном при неаккуратном общении с этими змеями.

Укусы других обитающих в Австралии змей: тигровой (такая живет даже в густонаселенных районах), мулги (самая массивная и выделяет наибольшее количество яда), а также прочих видов аспидов, гадюк и тайпанов — потенциально опасны для человека, но при своевременном обращении к медикам антидот (противоядие) спасает от летального исхода.

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