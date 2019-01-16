Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би пожаловалась на неудобные джинсы итальянского модного дома Dolce & Gabbana.

Своим негодованием она поделилась с поклонники в Instagram в среду, 16 января.

На опубликованном видео-ролике 26-летняя Карди Би сидит в машине со спущенными штанами и пьет холодный напиток. Рэперша громко заявляет, что ей пришлось раздеться из-за того, что брюки «врезались ей в промежность», а она этого не переносит.

В этот же день певица выложила фотографию в полном джинсовом костюме Dolce & Gabbana: куртке и тех самых брюках.

 

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Публикация от CARDIVENOM (@iamcardib)

Minval.az