Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би пожаловалась на неудобные джинсы итальянского модного дома Dolce & Gabbana.

Своим негодованием она поделилась с поклонники в Instagram в среду, 16 января.

На опубликованном видео-ролике 26-летняя Карди Би сидит в машине со спущенными штанами и пьет холодный напиток. Рэперша громко заявляет, что ей пришлось раздеться из-за того, что брюки «врезались ей в промежность», а она этого не переносит.

В этот же день певица выложила фотографию в полном джинсовом костюме Dolce & Gabbana: куртке и тех самых брюках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ Публикация от CARDIVENOM (@iamcardib) 15 Янв 2019 в 10:22 PST

Minval.az