32-летний Роберт Паттинсон порадовал свою подружку — модель Сьюки Уотерхаус, организовав для нее чудесный праздник в модном лондонском заведении Casa Cruz. На вечеринку по случаю 27-го дня рождения любимой он пригласил друзей, среди которых было немало знаменитостей, включая актрис Эшли Бенсон (из сериала «Милые обманщицы»), Лив Тайлер (с ее партнером Дэйвом Гарднером), модель Кару Делевинь. А по окончании веселья, затянувшегося чуть ли не утра, Роберт и сиявшая от счастья Сьюки удались вместе в сторону ее дома…

Паттинсон и Уотрехаус начали встречаться летом этого года, пишет издание 7Дней. Сьюки стала первой девушкой актера с тех пор, как он в 2017-м расторг помолвку с невестой FKA Twigs. О романе Паттинсона с Уотерхаус заговорили после того, как папарацци засняли их, когда парочка гуляла по улицам Лондона. Причем, влюбленные непрерывно целовались и обнимались, не делая даже попыток прятаться от фотографов. После чего их еще не раз видели вместе. А друзья Роберта утверждали, что он подумывает даже о том, чтобы сделать Сьюки предложение.

Однако в августе этого года распространился слух о том, что пара приняла решение завершить свои отношения. Более того, с тех пор Паттинсон несколько раз появлялся на публике с другими красотками. В первый раз — с бывшей женой Шайи ЛаБафа — Мией Гот. И во второй — с актрисой Лили Коллинз. Но теперь, после того, как Сьюки и Роберт целый вечер публично демонстрировали нежные чувства друг к другу на вышеупомянутой вечеринке по случаю дня рождения Утерхауз, все убедились, что они все еще вместе.

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