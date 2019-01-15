Американская актриса и певица Кэрол Чэннинг скончалась в возрасте 97 лет. Об этом со ссылкой на агента актрисы сообщает телеканал CNN.

Звезда Бродвея умерла в своём доме в калифорнийском городе Ранчо-Мираж 15 января.

Успех к Чэннинг пришёл в 1949 году после роли Лорелей Ли в постановке «Джентльмены предпочитают блондинок» на Бродвее. Актриса трижды получала премию «Тони», одна из статуэток была вручена ей за достижения всей жизни. Наиболее известный мюзикл с участием Чэннинг — «Весьма современная Милли» — принёс ей премию «Золотой глобус» как лучшей актрисе второго плана и номинацию на «Оскар» в той же категории.

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