На борту китайского зонда «Чанъэ-4», совершившего мягкую посадку на обратной стороне луны, проросли первые семена, привезенные для проведения научных экспериментов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Первыми в ходе эксперимента дали побеги семена хлопка, фотографии публикует во вторник Китайское космическое агентство. Ранее сообщалось, что в составе миссии на поверхность был доставлен герметичный контейнер с различными семенами, в том числе картофеля, резуховидки Таля (растения семейства капустных) а также яйца шелкопряда. Об успехе эксперимента заявил профессор Лю Ханьлун, руководитель эксперимента, не уточнив, когда именно семена дали всходы. По его словам, помимо хлопка дали всходы семена рапса и картофеля.

Кроме того, среди выбранных живых организмов, отправленных на Луну, оказались семена резуховидки Таля, дрожжи, яйца шелкопряда и плодовые мушки. Исследователи планируют проверить, возможно ли создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, в которой личинки будут вырабатывать углекислый газ, а растения — преобразовывать его в кислород с помощью фотосинтеза.

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