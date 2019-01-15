Снабжение российским газом является наиболее выгодным для Сербии.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в контексте предстоящего визита президента РФ Владимира Путина сербский лидер Александр Вучич.

По его словам, в ходе визита Путина, которого в Сербии ожидают 17 января, планируется подписать 21 соглашение в разных отраслях. Акцент Вучич сделал на энергетике.

«Самый дешевый газ сейчас у россиян. Когда они доведут «Турецкий поток» до Болгарии, мы заплатим, чтобы его провели к нам. Поэтому визит Путина важен. У меня нет никаких идеологических проблем. В отличие от других, моя работа – Сербия и граждане. Дайте другой дешевый газ, но я такого еще не видел», — сказал Вучич в понедельник в эфире ТВ Pink.

В настоящее время Сербия получает российский газ по единственному газопроводу через территорию Украины и Венгрии. Ежегодный объем потребления составляет около 2,5 миллиардов кубических метров и постоянно растет.

Президент Сербии сообщил, что предлагаемые Западом варианты снабжения из международных газопроводов TAP и TANAP и EastMed не подходят Белграду, так как газ там будет дороже, а объемы поставок меньше.

«Когда я был у президента Азербайджана Ильхама Алиева и спросил про газ из TANAP, он мне сказал, что для нас газа нет. Когда приезжают с Запада, постоянно говорят, чтобы мы взяли газ из TAP и TANAP, лишь бы мы не брали российский газ, хотя в тех газопроводах газа нет», — отметил Вучич.

Он добавил, что американский проект терминала СПГ на острове Крк в Хорватии также предполагает вдвое большую стоимость топлива, и уточнил, что в ближайшие пять лет объем годового потребления газа Сербией достигнет пяти миллиардов кубометров, но Белград не будет «покупать газ в два раза дороже ради политической выгоды».

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