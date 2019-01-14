Голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлена во время принятия ванны.

«Отдыхайте», – написала она.

 

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Have a #chill #weekend Que tengan un #zen fin de semana

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Minval.az