Голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлена во время принятия ванны.
«Отдыхайте», – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлена во время принятия ванны.
«Отдыхайте», – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дата: 2019/01/14 23:59
Раздел: Life-style
Просмотров:
66
HBO назвал дату премьеры последнего сезона «Игры престолов»
Кинокомпания Paramount Pictures начала работу над продолжением фильма «Поездка в Америку» (1988) с Эдди Мёрфи в главной
Известная американская актриса Джулия Робертс купила на аукционе несколько билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре.
Актеры Театра юного зрителя протестуют против увольнения
На британском канале Channel 4 вышла драма «Брексит: негражданская война» (Brexit: The Uncivil War) с Бенедиктом Камбербэтчем в главной
56-летний Джим Керри порадовал своих поклонников появившись на днях на церемонии вручения «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе.
— Не договариваясь с Филом опять надели одинаковое.
Голливудский актер Брюс Уиллис попал в объективы камер пьяный »в хлам». Об этом сообщает Mirror.
Представлен логотип песенного конкурса «Евровидение-2019».