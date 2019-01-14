Авиадиспетчеры из Канады заказали пиццу американским коллегам, которым в этом месяце впервые не выдали зарплату из-за того, что правительство временно приостановило свою работу. Об этом 14 января сообщает CNN.

В пятницу, 11 января, американские авиадиспетчеры столкнулись с первой невыплатой зарплаты из-за шатдауна. Их коллеги из столицы канадской провинции Альберта Эдмонтона в знак солидарности решили заказать пиццу диспетчерам города Анкоридж на Аляске.

Вскоре подобную акцию провели и в других канадских аэропортах. Многие выбирали аэропорт в любом городе, который хотя бы чем-то схож с их населенным пунктом.

Например, подразделение в районе Форт Мак-Муррей отправила пиццу в техасский Эль-Пасо, так как в обоих городах развит нефтегазовый сектор.

Президент Ассоциации управления воздушным движением Канады Питер Даффи одобрил акцию. «Отправить пиццу людям, которым не платят зарплату — это незначительный жест, но поддержка, с которой это делают — это большой жест», — сказал он. По данным CNN, в США доставили больше 350 коробок пицц в 49 подразделений Федерального управления гражданской авиации США.

Даффи также рассказал о том, как коллеги из Штатов благодарят канадских диспетчеров. Были случаи, когда американские пилоты специально регистрировались в воздушном пространстве Канады, чтобы передать слова благодарности от имени диспетчеров.

Авиадиспетчерам в США не платят с 22 декабря, когда правительство частично приостановило свою деятельность. Это случилось из-за того, что Сенат и американский президент не смогли договориться по вопросу бюджета страны. Дональд Трамп отказался подписывать документ, по которому не выделялись деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

Minval.az