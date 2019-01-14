Президент Ильхам Алиев в ходе заседание Кабмина, посвященного итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, раскритиковал работу экс-министра налогов Фазиля Мамедова.

«Здесь было отмечено, что в результате реформ, проведенных в таможенной сфере, нам удалось значительно увеличить наш бюджет. В прошлом году мы даже, проведя корректировку, увеличили наш бюджет, чтобы проделать дополнительную работу. Были выделены дополнительные средства как на социальную сферу, так и на реализацию инфраструктурных проектов. То есть, почему все это стало возможным? Потому что и в налоговой, и в таможенной сферах уже существует новый подход. На должности были назначены новые исполнители, произведена смена руководства, и сегодня эти структуры, имеющие особое значение для любой страны, очень хорошо работают, – обеспечиваются прозрачность и точность. Ведется и будет вестись очень серьезная борьба с коррупцией и взяточничеством. Люди, причастные к таким делам, привлекаются к ответственности, отстраняются от должности. То есть, идет процесс полного оздоровления, и на примере прошлого года мы уже смогли увидеть прекрасные результаты.

Глубокие реформы были проведены и в налоговой сфере. Считаю, что выполнение налогового плана заслуживает самой высокой оценки, так как допущенные прежним руководством грубые ошибки привели к тому, что собирались налоги за следующие годы, таким образом, создавалась своего рода пирамида, предприниматели притеснялись, против них выдвигались необоснованные требования. В налоговой сфере царил произвол, наблюдались многочисленные негативные действия. Всему этому следовало положить конец, и это было сделано. Опыт прошлого года показывает, что новое руководство как в налоговой, так и в таможенной сферах хорошо выполняет мои указания. Мы увидим результаты реформ, проведенных в этих сферах, и в предстоящие годы. Здесь должны быть полная прозрачность и точность. Людям, работающим в данных сферах, было сделано предупреждение о том, что работать в прежнем порядке будет невозможно, пусть они сами сделают вывод. А в отношении тех, кто не делает выводы, применяются меры, в том числе многие привлекаются и к уголовной ответственности», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Minval.az