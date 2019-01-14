Турция борется с террористами, а не с курдами, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в ответ на угрозу США принять экономические меры против Анкары в случае атак на сирийских курдов, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Турции экономическими мерами в случае, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.

«Приравнивать сирийских курдов к Рабочей партии Курдистана (РПК), которая находится в списке террористических организаций в США, и ее сирийскому филиалу YPG (силы самообороны курдов) — фатальная ошибка. Турция борется с террористами, а не с курдами. Мы будем защищать курдов и других сирийцев от всех террористических угроз. Турция ожидает, что США будут уважать наше стратегическое партнерство, и не хочет, чтобы оно было омрачено террористической пропагандой», — написал Калын в Twitter.

Он добавил, что нет никакой разницы между ИГ, РПК и YPG. «Мы будем продолжать бороться против них всех», — отметил представитель президента Турции.

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