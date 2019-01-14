Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.

«Начинаем давно назревший вывод (войск) из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от халифата «Исламского государства» с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если оно (ИГ) преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам», — написал Трамп у себя в Twitter, передает РИА Новости.

По словам Трампа, США также не хотят, чтобы “курды провоцировали Турцию”.

“Россия, Иран и Сирия являются крупнейшими бенефициарами долгосрочной политики США по разрушению ИГ в Сирии — естественные враги. Мы также выигрываем от этого, но настало время вернуть наши войска домой. Прекратим БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЙНЫ!”, — следует из сообщения президента США.

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