Британский журналист Стив Банс в своем подкасте на BBC 5 Live Sport сообщил о том, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко может возобновить карьеру профессионального боксера.

«Владимир Кличко вернется. Я слышал, он будет биться с большим британским тяжеловесом. И это не Тайсон Фьюри и не Энтони Джошуа. Скорее всего, бой Кличко пройдет 13 апреля на «Уэмбли», — цитирует Банса портал «Talksport».

Напомним, что 42-летний украинец завершил профессиональную карьеру в августе 2017 года. Свой последний бой в апреле того же года он проиграл в 11-м раунде техническим нокаутом Энтони Джошуа. В послужном списке Владимира 64 победы при пяти поражениях.

Младший из братьев Кличко был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Он потерял три чемпионских титула в ноябре 2015 года, проиграв по очкам Тайсону Фьюри.

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