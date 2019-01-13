Элитные военные десантные подразделения Японии и США провели 13 января учения на полигоне «Нарасино» неподалеку от префектуры Токио. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Сообщается, что учения имитировали операцию на отделенном острове в Восточно-Китайском море, захваченном условным противником. Японские и американские военные отработали высадку парашютного десанта.

По данным телеканала, японская сторона задействовала на учениях более 2 тыс. человек.

Как отмечается, японо-американские силы успешно отбили у противника временно захваченный условный остров в районе, где Токио и Пекин ведут территориальный спор.

Minval.az