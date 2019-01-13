В Матрице утверждалось, что разум не может жить отдельно от тела, поэтому, если есть риск умереть в виртуальной реальности, то наверняка погибнешь в реальном мире. Но есть и обратный случай, когда виртуальная реальность может стать слишком реальной для неподготовленного разума, сообщает издание Интерньюс.

Видео наглядно демонстрирует курьезную ситуацию, когда женщине дали возможность окунуться с головой в виртуальный мир при помощи VR гарнитуры, где она попробовала сыграть в видеоигру. Не особо разобравшись с управлением, женщина случайно уронила гранату себе под ноги, по-настоящему запаниковала и попыталась убежать от взрыва, в итоге ударилась об реальную стену.

В следующий раз, когда будете пробовать VR гарнитуры, не забывайте, что это всего лишь игра.

Minval.az